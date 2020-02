Machtsstrijd binnen Merkel’s CDU: Jetzt geht’s los!

De strijd om de macht binnen de in crisis verkerende partij van de Duitse bondskanselier Angela Merkel is geopend. Nadat de eerste kandidaat voor het CDU-voorzitterschap zich vorige week al bekend had gemaakt, deden een tweede en derde dat vanmorgen. De huidige voorzitter van de christendemocraten vertrekt vanwege de taboedoorbrekende samenwerking van partijgenoten met de rechts-radicale AfD in de deelstaat Thüringen.

De tweede kandidaat-partijvoorzitter is Armin Laschet, momenteel vicevoorzitter van de CDU en minister-president van de deelstaat Noordrijnland-Westfalen. Hij maakte zijn kandidatuur vanmorgen officieel bekend tijdens een persconferentie. Dat deed hij samen met Jens Spahn, de Duitse minister van Gezondheid. Diens naam werd ook genoemd als opvolger van partijvoorzitter Annegret Kramp-Karrenbauer maar Spahn blijkt niet in de race te zijn voor de voorzittersstoel. In plaats daarvan gaat hij Armin Laschet ondersteunen en wordt hij volgens Duitse media diens plaatsvervanger mocht de deelstaatpremier verkozen worden tot CDU-leider.

De samenwerking van Armin Laschet en Jens Spahn wordt gezien als een strategisch slimme zet. Laschet is volgens Duitse media vooral populair bij christendemocraten van het grootstedelijke ‘liberale’ kamp, Jens Spahn behoort tot het ‘conservatieve’ kamp van de partij. Door hun krachten te bundelen, kunnen ze beide kampen met elkaar verenigen. Maar dat is niet genoeg, verklaarde Laschet vanmorgen. ,,Wij willen ook jong en oud, de digitaal en ouderwets communicerende leden én die in het oosten en westen met elkaar verbinden.’’

Identiteitscrisis

Met dat laatste doelde hij op de partijafdelingen in deelstaten die vroeger tot de DDR (Duitse Democratische Republiek, red.) behoorden. Zoals Thüringen, waar de CDU toestemming gaf voor een coalitie gesteund door de rechts-radicale AfD (Alternative für Deutschland). Dat was tegen de partijregels van “Berlijn” in. Die regels verbieden samenwerking met “rechts”. De CDU verloor in de deelstaat en ook elders in Duitsland veel kiezers aan de AfD, die vorig jaar in drie voormalige Oost-Duitse deelstaten de tweede grootste partij werd. Dit vooral vanwege het “liberale” vreemdelingenbeleid van bondskanselier Merkel.

Dat beleid en de gang van zaken in Thüringen veroorzaakten een identiteitscrisis waarbij de ‘partij van het politieke midden’ zich afvraagt welke koers ze moet varen. Binnen de CDU klinkt een roep om die “teleurgestelde” kiezers terug te halen door ook op te schuiven naar rechts maar dat doet vrezen voor verlies van linkse aanhangers.

Andere kandidaten

De aanvoerder van dat “rechtse kamp” is Friedrich Merz, de voormalige CDU-fractievoorzitter in de Bondsdag, het Duitse parlement. Hij maakte zich vanmorgen als derde bekend als kandidaat-partijvoorzitter.

Voormalig minister van Milieu Norbert Röttgen deed dat vorige week als eerste. Hij is voorzitter van de Buitenland-commissie in de Bondsdag. Hij verklaarde de afgelopen dagen in interviews dat de partij zichzelf opnieuw moet uitvinden en herpositioneren en duidelijk haar grenzen moet aangeven om uit de crisis te komen.

Verkiezing

De huidige CDU-leider Annegret Kramp-Karrenbauer voerde vorige week gesprekken met haar beoogde opvolgers. Aanvankelijk was het de bedoeling om eind dit jaar een nieuwe partijvoorzitter te kiezen tijdens de jaarlijkse partijdag maar gisteren maakten de christendemocraten bekend dat die verkiezing zal plaatsvinden tijdens een vervroegde partijdag op 25 april.

Grote vraag is of de nieuwe partijvoorzitter ook kandidaat-opvolger wordt van bondskanselier Angela Merkel. Zij maakte eind 2018 bekend geen partijvoorzitter meer te willen zijn, waarna haar beoogde opvolgster Kramp-Karrenbauer CDU-leider werd.

Volledig scherm Armin Laschet (r) en Jens Spahn. © AFP

Volledig scherm Norbert Röttgen tijdens een solidariteitsbetoging voor de slachtoffers van de racistische aanslag in Hanau waar een extreemrechtse schutter vorige week. negen mensen met een migratieachtergrond doodschoot. © AFP