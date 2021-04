Machtsstrijd om Merkels stoel: CDU-comité beslist in voordeel van ‘der Armin’

‘Aanslag op Belarussi­sche leider Loekasjen­ko verijdeld’

18 april Volgens de Russische geheime dienst FSB is een aanslag op president Aleksandr Loekasjenko van Belarus voorkomen. Samen met de autoriteiten in het naburige Belarus zijn in Moskou twee mannen gearresteerd, zo maakte de FSB zaterdagavond in de Russische hoofdstad bekend. Een van hen zou ook het Amerikaanse staatsburgerschap bezitten.