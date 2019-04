Macron bouwt Europees front tegen populisten

President Macron is in stilte een diplomatiek offensief begonnen om het Europa van ná de Europese verkiezingen vorm te geven. Hij wil in het Europees Parlement een breed machtsblok oprichten tegen een mogelijke rechts-populistische fractie.

Achter de schermen zijn onderhandelingen gaande met collega-politici in vrijwel alle EU-lidstaten. ,,We hebben tot nu toe twintig landen bezocht en daar met zestig politieke partijen gesproken’’, zegt Garance Pineau, de ‘Europa-ambassadeur’ van president Macron. ,,Wij willen samen met andere partijen een nieuwe politieke beweging creëren in het Europees Parlement, die ideologisch in het centrum zit.’’

De partij van Macron, La République en Marche (LREM), werd pas een paar jaar geleden opgericht en zit daarom nu nog niet in het Europees Parlement. Na de verkiezingen van 26 mei wil ze samenwerken met de Europese ALDE-fractie, de Alliantie van Liberalen en Democraten, waar bijvoorbeeld ook de VVD bij zit. Maar Macron wil de ALDE grondig hervormen.

Quote Onze nieuwe Europese beweging moet een nieuwe naam krijgen, een nieuwe identiteit Garance Pineau, Europa-ambassadeur van Macron

,,We willen alleen de structuur van ALDE blijven gebruiken. Onze nieuwe Europese beweging moet een nieuwe naam krijgen, een nieuwe identiteit en moet breder worden’’, aldus Pineau, die officieel ‘directeur diplomatieke relaties’ is van het campagneteam van LREM.

Zo’n tien ‘LREM-ambassadeurs’ reizen, onder toezicht van Pineau, al sinds september vorig jaar door Europa. ,,We praten met politieke geestverwanten, maar ook met anderen: we zoeken breed naar partners.’’ In Athene werd overleg gevoerd met de links-radicale regeringspartij Syriza, in Polen zaten ze aan tafel met centrumrechtse politici.

Nederland dicht bij LREM

In Nederland sprak LREM met premier Rutte. ,,Hij denkt dat we overeenkomsten hebben en dat we in dezelfde fractie moeten gaan zitten.’’ De partij bezocht het D66-congres vorige maand in Zaandam: ,,Die partij lijkt ideologisch erg op ons.’’ En er was overleg met GroenLinks. ,,Jesse Klaver is iemand die ideologisch dichter bij óns staat dan bij de Franse Groenen. Als we voorstellen doen over het klimaat, kunnen we bij zijn partij aankloppen voor steun.’’

De ALDE-fractie is nu nog de op drie na grootste fractie in het Europees Parlement. ,,Ons doel is om straks de op één na grootste te zijn, achter de conservatieve EVP.’’ Daarmee wordt ALDE een onmisbare schakel bij coalitievormingen en stemmingen.

Het doel is ook om een machtsblok te vormen tegen de rechts-populisten in het parlement in Brussel. Met name de Italiaanse vicepremier Matteo Salvini wil in het Europees Parlement graag een coalitie vormen met gelijkgezinde nationalistische en eurosceptische partijen uit andere landen. Afgelopen week was in Praag nog een bijeenkomst waarbij onder anderen Geert Wilders en Marine Le Pen waren.

Nek-aan-nek