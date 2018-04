Macron: Europa is een schat die we moeten verdedigen

Politici en burgers moeten Europa koesteren en verdedigen, het is een uniek samenlevingsmodel. De Franse president Emmanuel Macron zei dat vanmorgen in Straatsburg, waar hij op dit moment debatteert met het Europees Parlement.

Met zijn langverwachte toespraak wil Macron de Europese samenwerking vlot trekken en zijn Europese leiderschap, gedeeld met Merkel, herbevestigen. Tegenover de autoritaire heersers die rondom ons opstaan, moet Europa zijn ‘autoriteit van de democratie’ plaatsen, zei hij.

Macron sprak van ‘een nieuwe Europese soevereiniteit, die duidelijk maakt hoe we onze burgers willen beschermen’. Vanmiddag gaat hij in de Elzas ook nog in debat met burgers.

Uniek in de wereld

,,Het respect voor de rechten van ieder individu en de gelijkheid van man en vrouw binnen ons democratische samenlevingsmodel zijn uniek in de wereld. Het is een model waarvoor hard gevochten is en dat ik wil verdedigen”, aldus Macron, die in Europa nog steeds op handen wordt gedragen omdat hij vorig jaar extreemrechts uit het Élysée hield.

Macrons eigen aversie tegen extreemrechts is onveranderd. Politieke groeperingen die haat en woede zaaien en de uitbouw van de Europese democratie in de weg staan, zei hij, ‘moeten we wijzen op de verscheurende gevolgen van het nationalisme uit het verleden’.

Macron kreeg voor zijn relatief korte rede een daverend applaus, commissievoorzitter Juncker sprak meteen na hem en concludeerde tevreden: ,,Het echte Frankrijk is terug.”

Beslissend jaar

Volgens Macron staat Europa voor een beslissend jaar, en is de tijd voor belangrijke besluiten beperkt. Over iets minder dan twaalf maanden zijn er nieuwe verkiezingen, alleen dit jaar rest nog om te ‘oogsten’. In die tijd moet het brexit-overleg worden afgerond, moet er een nieuw Europees asielbeleid komen (dat nu compleet vastzit op de verplichte spreiding van vluchtelingen tussen Oost en West), moet er een belasting komen op grote internetbedrijven (ook goed voor eigen inkomsten voor de Unie) en moet de eurozone worden hervormd.

Aan die vier hoofdpunten voegde Macron nog een ‘bodemprijs’ voor CO2 toe om de klimaatakkoorden van Parijs overeind te houden. Die moeten garanderen dat de opwarming van de aarde beperkt blijft tot beduidend minder dan 2 graden.

Verantwoordelijkheid

Tegelijkertijd, aldus Macron, moet Europa zich bewust zijn van zijn steeds grotere verantwoordelijkheid in een wereld met steeds meer internationale conflicten en grootmachten ‘die de neiging hebben ons multilateralisme af te wijzen’ (zoals de VS).