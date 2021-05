Macron haalt uit naar Biden om coronavaccins: ‘De Amerikanen hebben alles voor zichzelf gehouden’

Coronavirus LIVE | Ruim 40 patiënten minder in ziekenhuis, protest­mars Barneveld loopt uit de hand

15:17 In de ziekenhuizen liggen 2478 coronapatiënten, 43 minder dan op een dag eerder. Het aantal coronapatiënten op de intensive cares bedraagt 778, dat zijn er 19 minder dan op vrijdag. Verder heeft de Europese Commissie een contract getekend met farmaceut Pfizer over de levering van nog eens 1,8 miljard doses vaccin in de komende twee jaar. Nederland maakt aanspraak op 70 miljoen doses daarvan. Het laatste nieuws over het coronavirus lees je in ons liveblog. Hier lees je ons vorige liveblog terug.