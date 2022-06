Macron krijgt grootste fractie in Frans parlement

Dat blijkt uit prognoses na de eerste ronde van de Franse parlementsverkiezingen zondag. De partij van Macron kan samen met enkele kleine verwante partijen rekenen op 255 tot 295 zetels. Met 289 zetels zouden ze de absolute meerderheid hebben van de 577 zetels. In dat geval kan de president de komende vijf jaar zonder grote tegenstand zijn beleid uitvoeren.

Macron wil versnelde veiligheid voor Oekraïne in speciaal ‘voorportaal’ EU

Nupes-coalitie

Volgens de prognoses wordt de linkse Nupes-coalitie de op één na grootste fractie in het parlement. De vijf samenwerkende linkse partijen – van De Groenen tot de communisten - zouden 150 tot 190 zetels krijgen.

Daarmee boeken ze een opmerkelijk goed resultaat. Bij de vorige verkiezingen, in 2017, haalden de vijf afzonderlijke linkse partijen samen maar 58 zetels. Nupes (Nieuwe Ecologische en Sociale Volksunie) wordt nu met grote voorsprong op alle andere oppositiepartijen de belangrijkste tegenstander van Macron in de zogeheten Assemblée Nationale.

Beslissende stemronde

Over een week wordt de tweede en beslissende stemronde gehouden. In de kiesdistricten waar geen van de partijen nu meer dan 50 procent van de stemmen kreeg, wordt dan opnieuw gestemd met alleen nog de grootste partijen uit de eerste ronde.

De opkomst was zondag volgens de eerste cijfers historisch laag: maar 47,2 procent van de Fransen zou zijn gaan stemmen. Dat is de laagste opkomst in de recente geschiedenis van Frankrijk. ,,Het zijn vooral de jongeren die thuisblijven. Frankrijk gaat steeds meer lijken op een seniorendemocratie’’, zei Brice Teinturier, politicoloog en directeur van onderzoeksinstituut Ipsos.