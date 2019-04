Macron: uitstel brexit staat nog niet vast

updateEen kort, lang of geen uitstel van de brexit: volgens de Franse president Emmanuel Macron ‘staat nog niets vast’. Hij zei dat bij binnenkomst in het gebouw waar de EU-leiders woensdag besluiten of zij de Britse premier Theresa May haar gevraagde uitstel tot 30 juni gunnen. Het wordt volgens premier Mark Rutte een ‘heel, heel moeilijke discussie’.

De meeste EU-landen, waaronder Nederland, voelen voor een langer uitstel van de brexitdeadline dan 30 juni. Maar Macron weersprak dat een lang uitstel tot eind dit jaar of zelfs volgend voorjaar al een feit is.

Rutte is het ‘zeer met Macron eens dat het heel belangrijk is dat we van Theresa May horen wat haar plan is. Dus er zullen veel vragen aan haar worden gesteld. Wat is nou haar plan en hoe zorgt ze ervoor dat het Verenigd Koninkrijk een loyale lidstaat blijft in de tijd dat ze bezig zijn eruit te gaan’, zei hij kort na Macron. ,,De hoofdkeuze is een beperkter of een wat langer uitstel, maar het is echt ingewikkeld.’’

Tweede keer

Vanavond is de allesbeslissende EU-top over de brexit. Vanaf 18.00 uur komen de leiders van de EU-lidstaten bij elkaar om te praten over het verzoek van Theresa May om de brexit uit te stellen tot 30 juni. De Britse premier, die er niet in geslaagd is het uittredingsakkoord dat ze sloot met de EU door haar eigen parlement te loodsen, vraagt nu voor een tweede keer om meer tijd.



Vanavond mag ze haar zaak in Brussel bepleiten, en daarna zal ze de vergaderruimte moeten verlaten. De 27 overgebleven lidstaten hebben het laatste woord en moeten unaniem tot een overeenstemming komen over een eventuele uitstel van de brexitdeadline. Zo niet, dan verlaten de Britten vrijdag om middernacht de EU zonder deal.

Volledig scherm © EPA

No deal

Dat een no deal-brexit voor alle partijen onwenselijk is, daar is iedereen het wel over eens. May is bang voor de ingrijpende gevolgen die een chaotische brexit voor de Britse economie en de eenheid in het Verenigd Koninkrijk (VK) zal hebben. En de EU wil - met de Europese Parlementsverkiezingen in mei in het vooruitzicht - niet worden gezien als de bad guy die het VK de ellende in stort. Daarnaast heeft de EU geen trek in chaotische taferelen aan de Ierse grens en in het Franse Calais.

Het is dan ook zeer waarschijnlijk dat de EU vanavond akkoord zal gaan met een uitstel. Maar hoe dat uitstel eruit gaat zien, en onder welke voorwaarden, daar zijn de lidstaten het niet over eens. Er is onenigheid over de lengte van het uitstel. Een aantal lidstaten wil een korte verlenging van enkele weken of maanden. Andere lidstaten pleiten voor een verlenging van negen maanden tot een jaar, om het VK langer de tijd te geven. Daar zullen ze dan wel voorwaarden aan stellen.

Volledig scherm Macron (l) en May, gisteren in Parijs © EPA

Laatste uitstel

Eén daarvan is al bekend: de Britten moeten meedoen aan de Europese verkiezingen in mei. Maar er zijn meer voorwaarden die de ronde doen in Brussel. Zo zouden de lidstaten kunnen afspreken dat dit echt het allerlaatste uitstel zal zijn. Mochten de Britten er tijdens het uitstel in slagen het uittredingsakkoord door hun parlement krijgen, dan zijn ze vrij om er voor de nieuwe deadline uit te stappen.

In Brussel wordt deze optie een flextension genoemd. Ook kan de EU bijvoorbeeld eisen dat de Britten beloven dat ze zich het komende jaar niet bemoeien met belangrijke beslissingen over de toekomst van de EU.

Er wordt gefluisterd dat de EU wil dat het mes van de flextension aan twee kanten snijdt: als de Britten de boel expres traineren, dan wil de EU de overeenkomst voortijdig kunnen beëindigen. Er wordt namelijk aangenomen dat Theresa May niet lang meer op haar plek zit, en de EU wil voorkomen dat haar opvolger belangrijke beslissingen over bijvoorbeeld budgetten saboteert.