Macron weigerde Russische coronatest uit angst voor dna-diefstal, Poetin houdt afstand

Italiaanse fotograaf wint publieks­prijs ‘Wildlife Photograp­her of the Year 2021' met dit prachtige beeld

De Italiaanse fotograaf Cristiano Vendramin heeft de Wildlife Photographer of the Year People’s Choice Award gewonnen met een foto van een bevroren meer. ,,Het beeld symboliseert de positieve invloed die de natuur op ons welzijn en ons leven kan hebben”, stelt de directeur van het Natural History Museum in Londen.

9 februari