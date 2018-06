Maduro laat opnieuw 43 gevangenen vrij, in totaal nu 122

NBA-kampioen niet welkom in Witte Huis? 'Kom maar naar het Capitool'

2:53 Nu president Donald Trump niet van plan is de basketballers van NBA-kampioen Golden State Warriors te ontvangen in het Witte Huis, heeft de ploeg een andere opmerkelijke uitnodiging ontvangen. De spelers zijn van harte welkom in het Capitool.