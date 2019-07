Maduro: voortvluchtige FARC-leiders welkom in Venezuela

‘Vaak hoor je mensen over Afrika praten alsof het één groot land is’

28 juli De knapste koppen van Nederland vertellen deze zomer over ontwikkelingen in hun vakgebied in de Zomeruniversiteit. Vandaag deel 3: Verhalen over Afrika gaan te vaak over vluchtelingen, cyclonen en burgeroorlogen, meent Marleen Dekker. Ze is hoogleraar Inclusieve Ontwikkeling in Afrika en vindt het zonde dat Europa er zo bevooroordeeld naar kijkt. ,,We zien de dynamiek niet.’’