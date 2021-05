Maffia-kopstuk overgeleverd aan Italië, beheerste smokkelroutes ‘houtskoolcoke’ via havens Nederland

Spanje heeft een vermeend kopstuk van de Calabrische maffia overgeleverd aan Italië. Giuseppe Romeo (35) organiseerde volgens de Italiaanse justitie cocaïnetransporten vanuit Nederland, België en Duitsland naar zijn vaderland. Het N’drangheta-lid wist in 2018 te ontsnappen tijdens eens grootscheepse anti-maffiaoperatie, maar werd begin dit jaar gelokaliseerd in Barcelona.

Giuseppe Romeo arriveerde vrijdagavond op de luchthaven van Rome vanuit Barcelona, waar hij in maart werd gearresteerd na drie jaar voortvluchtig te zijn geweest, melden Spaanse en Italiaanse politie. De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken, Luciana Lamorgese, bestempelde Tomeo na zijn arrestatie als ‘een promotor, organisator en financier van de cocaïnehandel in Europa'. Hij pendelde volgens haar tussen Calabrië, Lombardije en Noordwest-Europa om deals te sluiten met drugsleveranciers en tussenpersonen in Nederland, België en Duitsland. Daarbij werkte hij samen met Calabrische handlangers, aldus de bewindsvrouw.

Romeo werd in november vorig jaar in Calabrië bij verstek veroordeeld tot twintig jaar cel wegens internationale drugshandel, drugsbezit, witwassen en lidmaatschap van een maffieuze organisatie. Hij wordt ervan beschuldigd één van de belangrijkste leden te zijn van een internationaal drugshandelnetwerk geleid door drie N’drangheta-clans in de regio Calabrië in Zuid-Italië. De N’drangheta is de machtigste maffiagroep van Italië, betrokken bij bijna alle soorten criminele activiteiten, naast drugshandel en afpersing en actief op meerdere continenten.

Grensplaats

Giuseppe Romeo, die tot zijn vlucht in Duitsland woonde, beheerste volgens de Italiaanse justitie smokkelroutes waarbij wekelijks 40 kilo cocaïne vanuit Nederlandse en Belgische havens via Duitsland naar Milaan werd gesluisd. Enkele van zijn handlangers werden eind 2018 gearresteerd tijdens een grootscheepse actie tegen de N’drangheta in Nederland, België, Duitsland en Italië. De anti-maffiaoperatie ging gepaard met 84 arrestaties, waarvan vijf in Nederland. De actie was gericht op zo’n negentig verdachten van internationale drugshandel, het witwassen van drugsgeld en het investeren ervan in eetgelegenheden zoals pizzeria's.

De drugstransporten werden volgens de Italiaanse politie georganiseerd vanuit een pizzeria annex ijssalon in Brüggen, een grensplaats tussen Roermond en Venlo. De cocaïne kwam vanuit Guyana en buurland Suriname via Nederlandse havens naar Duitsland. Een bedrijf uit Düsseldorf bestelde tonnen houtskool doordrenkt met vloeibare coke. De drugs werd eruit gehaald in ‘wasserijen’ om daarna vanuit Brüggen naar Italië te worden vervoerd. Er werden ook cocaïnetransporten afgehandeld via een ijssalon in de stad Duisburg. De eigenaars van de horecazaken hadden persoonlijke banden, schreef de krant Rheinische Post destijds op basis van het onderzoeksrapport.

Aandelen

Giuseppe Romeo had volgens Italiaanse media aandelen in pizzeria annex ijssalon La Piazza in Brüggen. De eigenaar van de zaak werd tijdens de grootscheepse anti-maffiaoperatie gearresteerd in het Limburgse Tegelen. Op zijn café-restaurant werd beslag gelegd. Romeo liet zijn aandelen valselijk registreren op naam van medeverdachten en werd daar in die zaak ook voor veroordeeld.

