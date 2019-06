Magie of tragedie? Indiase 'Houdini' verdwijnt in rivier bij boeientruc

Magiër Chanchal Lahiri werd zondag geboeid 'te water gelaten' vanuit een boot in de rivier de Hooghly bij de Howrahbrug in de miljoenenstad Kolkata. Lahiri zou zich van zijn zware stalen kettingen en touwen ontdoen en naar de kant van de brede stroom zwemmen.



Volgens de waarnemingen van het publiek en volgens het onderzoek van de gealarmeerde politie gebeurde dat laatste niet, meldt de BBC. Een journalist van een krant in Kolkata tekende op dat Lahiri, vlak voor hij aan de truc begon, zei: ‘Als ik het goed doe is het magie en als ik het fout doe tragedie’.



De Indiase autoriteiten zijn een onderzoek gestart, maar dat bracht de gekluisterde goochelaar niet boven water. ,,We zijn nog steeds aan het zoeken’’, sprak een familielid van Lahiri. 21 jaar geleden tartte de magiër op dezelfde plaats het lot, door vastgebonden in een glazen kist vanaf de brug het water in te gaan.



Destijds slaagde hij er wel in heelhuids de kop op te steken. ,,Het kostte me toen slechts 29 seconden’’, vertelde Lahiri voor zijn ditmaal noodlottige ontsnappingspoging aan persbureau AFP. Bij een poging in 2013 was het niet het wassende water waaraan hij wist te ontkomen, maar aan het woedende publiek. Dat ontdekte een deurtje in de glazen gooi en viel de stuntman aan.