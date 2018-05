Maleisië wil definitief stoppen met zoeken naar vlucht MH370

In Australië heeft de directeur van het Australian Transport Saferty Bureau (ATSB, vergelijkbaar met de Nederlandse Transport Inspectie) gisteren voor het eerst in het openbaar gezegd wat hij persoonlijk denkt van de verdwijning van MH370. ATSB-baas Peter Foley zei ten overstaan van een Senaatscommissie dat de piloot van het vermiste vliegtuig in ieder geval het eerste uur van de reis controle had gehouden over het toestel. Wel draaide het na veertig minuten plots in een andere richting. Ook dat was het werk van de piloot, aldus Foley. ,,Een toestel draait niet zomaar."



Volgens de ATSB-baas vloog het toestel nog een tijd door maar was het volgens hem onwaarschijnlijk dat de piloot nog steeds de controle had toen de Boeing 777 omlaag dook. ,,De piloot heeft zeker geen landing op het water geprobeerd”, aldus Foley.



De data die zijn verzameld via satellieten zou wijzen op een steile val. De ATSB -baas vermoedt daarom dat het toestel nog een tijd op de automatische piloot heeft gevlogen en omlaag dook toen de brandstof op was. Waar dat gebeurde is niet bekend.