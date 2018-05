Malinese Spider-Man mag in Frankrijk blijven na redden kind van balkon

Sinds zaterdag heeft Mamoudou de bijnaam Spider-Man, omdat hij zonder vrees een flatgebouw aan de Parijse Rue Marx-Dormoy beklom om een 4-jarig jongetje dat aan een balkon op de vierde verdieping bungelde te redden . De video van het tafereel ging al snel het internet over. Een buurman had al geprobeerd om bij het jongetje te komen, maar zonder succes. De Malinees twijfelde vervolgens geen moment toen hij het hulpeloze kind zag. Aan de Franse zender BFMTV vertelt hij: ,,Ik zag een kind van vier in die situatie, ik dacht niet na, ik heb hem gered. Toen ik hem in mijn armen nam, heb ik tegen hem gepraat en aan hem gevraagd: 'Waarom heb je dat gedaan?', maar hij antwoordde niet."

Liefde

Beloning

De jonge Malinees kwam een half jaar geleden naar Frankrijk om daar een toekomst op te bouwen. Hij had echter nog geen verblijfsvergunning en was dus eigenlijk illegaal in Frankrijk. Daar kwam vanochtend verandering in, na een bezoekje aan het Elysée (het gebouw van de Franse regering) waar president Emmanuel Macron de jongen persoonlijk bedankte. Uit handen van de Franse politie kreeg hij een onderscheiding voor zijn moedige actie.



Macron liet Gassama weten dat hij naast een verblijfsvergunning ook een plekje krijgt bij de Parijse brandweer. ,,Ik heb hem laten weten dat hij als dank voor deze heldendaad zo snel mogelijk een verblijfsvergunning zal krijgen en dat de Parijse brandweer bereid is om hem op te vangen. Ik heb hem daarnaast uitgenodigd om een verzoek te doen tot naturalisatie. Want Frankrijk is een wens en meneer Gassama heeft met toewijding laten zien dat hij die had!"