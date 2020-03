Man (33) steekt Instagram-model dood na ‘belachelijk maken homoseksualiteit’

Super Tuesday Viva Bernie! ‘Je kunt hier niet winnen zonder de steun van de jonge latino's’

11:00 Op Super Tuesday zoekt Bernie Sanders de steun van een snel uitdijende groep kiezers in de VS: latino's. In Texas gaan Spaanstalige vrijwilligers op pad om 'oom Bernie' aan een grote voorsprong te helpen in de Democratische voorverkiezingen.