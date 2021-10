Man (44) die broers wil redden uit vijver verdronken, één kind (11) gered, ander (6) in levensgevaar

Dat meldt de Belgische krant Het Laatste Nieuws . Het incident vond plaats op het terrein van woonzorgcentrum Zonnig Huis, langs de August De Maeghtlaan in Halle. Volgens het parket gaat het om twee broertjes (van 6 en 11 jaar) uit Tubeke, die achter een bal aan in een vijver sprongen. Vermoedelijk sprong de jongste eerst, waarna de oudste hem volgde.

Een 44-jarige man uit Halle die voorbij liep, sprong daarna in de vijver om de kinderen te redden. Een tweede man kon zowel die man als de oudere broer uit het water halen. De oudste jongen is onderkoeld maar nog in leven, de man is overleden. Het jongste kind kon daarna ook uit het water worden gehaald. Hij werd gereanimeerd en ligt in kritieke toestand in het ziekenhuis.