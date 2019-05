Man aangehouden tijdens zoektocht naar vermiste Julie (23)

De man die is opgepakt bevond zich in de trein van Tienen naar Leuven en werd in het station van Leuven uit de trein gehaald. De politie kon de man lokaliseren aan de hand van een gsm-signaal en stond de aankomende trein in Leuven op te wachten. Mogelijk gaat het om de man met de rugzak, de ‘belangrijke getuige’ voor wie de politie afgelopen nacht een opsporingsbericht verspreidde. De opgepakte persoon wordt op dit moment ondervraagd. Om 10.00 uur is de zoekactie naar Julie in de omgeving van Merksem hervat, meldt justitie in Antwerpen. Het Albertkanaal wordt opnieuw afgespeurd met sonarbootjes. Tot op de bodem wordt gezocht naar ‘zaken die kunnen bijdragen aan het onderzoek’, klinkt het. Dus niet alleen naar Julie zelf. Er wordt eveneens gezocht achter de langs de oever geplaatste metalen damwanden. Het afgelopen weekeinde werd al met man en macht naar Julie gezocht. Duikers kamden gisteren tot 20.00 uur het kanaal uit. Daarna verlegde de zoektocht zich naar een nabijgelegen scheepswerf. Rond 22.00 uur werd de actie gestaakt. Vannacht gaf de politie beelden vrij van een belangrijke getuige , geen verdachte, met het verzoek aan hem om zich te melden. Die oproep leverde ongeveer 200 tips op.

Opsporingsposters

Of de identiteit van de man al bekend is, is nog niet duidelijk. Vooralsnog wordt alleen op het water gezocht en niet in de omgeving. Wel zijn familie en vrienden van de studente aanwezig die opsporingsposters in de buurt hebben opgehangen. ,,Drie uur na haar vertrek kreeg ik een berichtje van een van haar vriendinnen’’, vertelde Julies vader Erik van Espen tegen regiozender ATV. ,,Julie was nooit in Antwerpen aangekomen.’’



Samen met tientallen familieleden en vrienden ging Van Espen gisteren langs de deuren om een foto van zijn dochter te tonen. Een opsporingsbericht op Facebook was toen al 150.000 keer gedeeld en ook de oproep van Julies vriend Thomas Huyghe bracht heel wat mensen op de been. Zo werd onder meer gezocht op de plek waar Julies telefoonsignaal voor het laatst werd opgepikt.