Man aangehouden voor aanslag bij concert Ariana Grande in Manchester

De Britse politie heeft een 24-jarige man opgepakt in verband met de aanslag bij een concertzaal in Manchester in 2017. Daarbij kwamen 22 mensen om en raakten 237 mensen gewond. De man, aangehouden bij terugkomst op het vliegveld van Manchester, wordt verdacht van het voorbereiden van terrorisme of het assisteren daarvan.

Eerder deze week werd bekend dat de oudere broer van de twee mannen die de aanslag pleegden Engeland heeft verlaten. Deze Ismail Abedi zou gisteren worden gehoord over de motieven van zijn broers.

Salman Abedi blies zichzelf op aan het einde van een concert van popster Ariana Grande. Hashem Abedi kreeg vorig jaar 55 jaar celstraf opgelegd omdat hij de aanslag met zijn broer had voorbereid. Het onderzoeksteam riep de derde broer op zich snel te melden. Wat de link is tussen de nu opgepakte man en de drie broers is niet bekendgemaakt.

De Amerikaanse zangeres zelf raakte niet gewond bij de aanslag, maar kampte daarna met een posttraumatische stressstoornis (PTSS). Daar is ze altijd heel open over geweest. ,,Therapie heeft mij er bovenop gekregen. Ik zat zo vast en voelde me zo rot en verdrietig. Maar doorleven met zoveel pijn en verdriet maakte alles alleen maar erger. Ik zal dat moment nooit vergeten, maar door er over te praten heb ik wel een manier gevonden om daar mee om te leren gaan.”

Twee weken na de zelfmoordaanslag gaf ze het benefietconcert One Love Manchester en ook haar single No Tears Left To Cry verwijst naar de aanslag. Ze doneerde maar liefst een miljoen dollar om therapeuten aan de mensen te koppelen die hulp nodig hebben.