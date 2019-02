Man aangeklaagd voor gooien geluksmuntjes naar vliegtuigmotor Lucky Air

Volgens Chinese media reisde de man samen met zijn vrouw en hun een jaar oude kind bewust met Lucky Air omdat de man last zou hebben van vliegangst. Om nog meer geluk voor zichzelf en zijn gezin te regelen, besloot hij stiekem twee muntjes van 1 yuan (de Chinese munteenheid, red.) naar het toestel te werpen. Het geld, zo bleek later uit metingen door de autoriteiten, landde vlakbij de motoren op het asfalt.

Omdat de Chinees op heterdaad werd betrapt, kon hij direct worden aangehouden. Hij gaf toe dat hij doodsbang was geweest om te vliegen. ,,Ik gooide het geld voor extra geluk.’’ De man, die enkele dagen in de cel heeft gezeten, moet binnenkort voor de rechter verschijnen. Volgens Lucky Air heeft hij met zijn gevaarlijke actie een economische schade van omgerekend circa 17.600 euro veroorzaakt. Dat bedrag wil de maatschappij hoe dan ook op hem verhalen. Pech voor de man, want zijn ticket was hooguit een paar tientjes.

Het gooien van muntjes in straalmotoren kan leiden tot beschadigingen en zelfs totale vernietiging van het aandrijfsysteem. Ouyang Jie, een in burgerluchtvaart gespecialiseerde deskundige, vertelde aan China Daily dat dergelijke mankementen tijdens een vlucht druk- en snelheidsverlies kunnen veroorzaken. ,,In het ergste geval stopt de motor helemaal en ligt een mogelijke ramp in het verschiet. Het gooien met munten naar vliegtuigen is dus een zeer groot risico. Nooit doen dus’’, benadrukt Ouyang Jie.