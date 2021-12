Man bekent vlak voor zijn executie een tweede moord

Een man van wie vorige maand in de staat Mississippi het doodvonnis werd voltrokken wegens de moord op zijn vrouw in 2010, heeft vlak voor zijn executie een tweede moord opgebiecht. Dat vertelde de officier van justitie John Weddle maandag tijdens een persconferentie.

Vlak voor zijn executie op 17 november vertelde de 50-jarige David Neal Cox tegen zijn advocaten dat hij ook zijn schoonzus Felicia Cox in 2007 had omgebracht. Daarbij gaf hij gedetailleerde instructies over waar haar stoffelijk overschot kon worden gevonden. Volgens Weddle was David Neal Cox al eens eerder in beeld als verdachte wegens de vermissing van Felicia Cox. Haar lichaam werd echter nooit gevonden.

Cox bekende de moord op zijn schoonzus eind oktober tegenover zijn advocaten en vertelde hen om na zijn dood met die informatie naar de politie te gaan. Twee dagen na de executie van Cox werd de informatie overgedragen aan de officier van justitie.

,,Er zijn geen aanwijzingen dat iemand anders dan Cox verantwoordelijk is voor de dood van Felicia Cox”, zei Weddle tijdens de persconferentie. Hij zei dat onderzoekers zich momenteel voorbereiden om op de aangewezen plek een zoektocht te beginnen naar de resten van Felicia Cox. ,,We hopen dat de informatie juist is en dat de zoekoperatie succesvol zal zijn, zodat Felicia’s familie haar na al die jaren eindelijk een fatsoenlijke begrafenis kan geven.’’

De persconferentie werd bijgewoond door de dochter van Felicia Cox, Amber Miskelly. Miskelly was net 18 jaar geworden toen haar moeder vermist raakte. De destijds 40-jarige Felicia Cox werd voor het laatst gezien in juli 2007 bij haar schoonzus, Kim Kirk Cox, in Pontotoc. Kim Kirk Cox, die getrouwd was met David Neal Cox, werd later in mei 2010 door hem vermoord, de misdaad waarvoor hij nu dus is geëxecuteerd.

Volledig scherm Amber Miskelly veegt haar tranen weg tijdens de persconferentie. © AP