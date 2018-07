Man die filmeditor Van Luijn naar ziekenhuis bracht gearresteerd

Overleden op MallorcaDe Spaanse politie heeft één persoon gearresteerd in verband met de moord, gisterochtend vroeg, op filmmaker Wouter van Luijn, aldus de plaatselijke krant Ultima Hora. Het zou niet een van de vier of vijf daders zijn, maar de man die hem in een auto naar het ziekenhuis bracht.