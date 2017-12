Man die loog dat hij slachtoffer was van aanslag Parijs moet de gevangenis in

Tatoeage

Om zijn verhaal kracht bij te zetten nam Rey zelfs een tatoeage met daarop de Franse Marianne, het symbool van de Franse republiek, voor de zaal van de Bataclan. De rechercheurs keken een jaar na de aanslag wat beter naar zijn verhaal. De man had geen aanklacht ingediend en in zijn verhaal zaten een paar tegenstrijdigheden. Zo was er die avond namelijk helemaal geen zwangere vrouw aanwezig.



Op basis van telefoongegevens kwam de politie er vervolgens achter dat de man zo'n dertig kilometer van de Bataclan was ten tijde van de aanslag. Hij was later op de avond wel in de buurt van de concertzaal, maar is er dus nooit binnen geweest.