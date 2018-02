Man die op moslims Londen inreed krijgt minimaal 43 jaar cel

Busje rijdt in op voetgangers in Shanghai: 18 gewonden

7:07 In de Chinese miljoenenstad Shanghai is een busje ingereden op voetgangers. Daarbij vielen zeker 18 gewonden, onder wie drie ernstig. Het voertuig raakte de gevel van een filiaal van koffieketen Starbucks. Het voertuig was gevuld met gasflessen.