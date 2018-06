Man die Sprotje in oven stopte: Spijt? Nee, die kat was vervelend!

De kat werd door haar eigenaar achtergelaten bij A.P. in Kortrijk, zo zegt de Oekraïner zelf. ,,Af en toe was ze vervelend, ik sloot ze dan in de badkamer op. Waarom ik haar die nacht in de oven stopte? Weet ik niet. Wat ik wel weet, is dat de oven geen 200 graden warm was.”



De tien maanden oude kat werd vorige week woensdag tijdens een feestje door de Roemeen in de oven gestopt. Een van de feestgangers haalde het diertje daar na een kwartier uit. ,,Sprotje heeft zeer ernstige brandwonden en mogelijk ook interne bloedingen, want er is ook gevoetbald met de kat'', sprak dierenarts Valérie Huvaere. ,,Het is onbegrijpelijk dat iemand een levend wezen in een oven stopt.''



P. heeft echter geen spijt. ,,Wat gebeurd is, is gebeurd. Er bestaan veel ergere dingen, zoals een mens neersteken of neerschieten. Ik besef dat er een rechtszaak van komt. Ik zal mijn straf aanvaarden.” Dierenrechtenorganisatie GAIA, de gemeente Kortrijk en dierenartsen Overleie, waar Sprotje verzorgd wordt, dienen een klacht in tegen de dierenbeul.