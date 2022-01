Man die vrouw voor metro in Brussel duwde opgepakt, slachtoffer in shock

Man denkt dat hij in metro wordt gefilmd en reageert woedend: ‘Koffie belandde in kinderwa­gen’

Een vader is afgelopen zomer in Amsterdam mishandeld nadat hij foto's maakte van zijn kindje in de metro. Iemand die bij het kind in de buurt zat, dacht dat hij werd gefilmd door de trotse papa. De ‘verdachte met het korte lontje’ probeerde daarna de man op het spoor te duwen.

12 januari