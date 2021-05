Man die winkelend publiek beschoot op Times Square na klopjacht opgepakt

Een ruzie tussen een onbekend aantal mannen mondde zaterdagmiddag rond 16 uur uit in een vuurgevecht toen één van de mannen een pistool tevoorschijn haalde en het vuur opende. Daarbij werden de drie onschuldige voorbijgangers door kogels geraakt: een meisje dat met haar familie aan het winkelen was, een 23-jarige toerist uit Rhode Island en een 43-jarige vrouw uit New Jersey. Het meisje werd zaterdagavond direct geopereerd in het Bellevue Hospital Center. ,,Gelukkig verkeren deze onschuldige omstanders in stabiele toestand’’, zei burgemeester Bill de Blasio op Twitter. ,,De daders van dit zinloze geweld zullen worden opgespoord en de politie zal hen voor de rechter brengen. De stroom illegale wapens in onze stad moet stoppen.’’

Schutter opgepakt

De vermoedelijke schutter kon woensdag eindelijk in Florida worden opgepakt na een dagenlange klopjacht. De 31-jarige Farrakhan Muhammad was herkend op bewakingsbeelden waarna zijn familie een hartstochtelijke oproep deed om zichzelf aan te geven. De man kon uiteindelijk op een parkeerplaats van de McDonalds in Florida worden staande gehouden, waar hij samen met zijn vriendin in een auto reed. ,,Hoewel er vandaag geen reden tot vreugde is, is er wel gerechtigheid’’, zo zei de New Yorkse politiecommissaris Dermot Shea tijdens een persconferentie.