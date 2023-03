Man in Florida opent zijn voordeur en wordt gebeten door een alligator

Een man in Florida kreeg afgelopen weekend de schrik van zijn leven. Toen hij zaterdagavond zijn voordeur opende, werd hij gebeten door een alligator. ,,Zodra ik doorhad wat het was, ben ik terug het huis in gegaan.’’

De familie Hollingsworth had al wel vaker alligators in de buurt van hun huis in Daytona Beach gezien. Gek is dat niet, alleen al in de staat Florida wonen meer dan een miljoen van de krokodilachtigen. De beesten zitten regelmatig in de vijver achter hun huis, maar zo dichtbij hun woning kwam er nog nooit een.

Volgens de lokale politie opende Scott Hollingsworth zaterdagavond zijn voordeur omdat hij geluid hoorde, naar hij dacht van iemand die op zoek was naar zijn zoon. ,,Ik ging naar buiten, zonder het licht aan te doen, en iets pakte me bij mijn been en begon hevig te schudden’’, vertelt Hollingsworth een paar dagen na het voorval aan CBS News Miami. Hij dacht eerst aan een hond, maar het bleek een flinke alligator te zijn.

‘Flinke jaap in mijn been’

Hoe groot het dier precies was, weet de man niet. Hij schat ergens tussen de 1,80 en 2,10 meter. ,,Ik heb het niet goed kunnen zien. Zodra ik doorhad wat het was, ben ik terug het huis in gegaan en heb ik de deur dichtgedaan. Ik keek naar beneden en zag dat ik een flinke jaap had in de zijkant van mijn been.’’ Hollingsworth werd naar het ziekenhuis gebracht, waar hij een operatie aan zijn gehavende been onderging. ,,Gelukkig heb ik geen schade aan mijn knie, daar was ik bang voor. Alles gaat goed.’’

Het dier, dat waarschijnlijk zelfs nog een stuk groter was dan de schatting van het slachtoffer, is afgemaakt door de Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC).

Hoe vaak komen aanvallen van alligators voor?

Agressieve alligators halen regelmatig het nieuws - zoals pas nog toen een 85-jarige vrouw gedood werd toen zij haar hondje uitliet - maar hoe vaak komen die aanvallen nou echt voor?

De FWC, verantwoordelijk voor het faunabeheer in Florida, zegt dat alligators zelden mensen zomaar aanvallen. Volgens cijfers van de organisatie zijn er tussen 1948 en 2021 442 niet-uitgelokte aanvallen van alligators geweest, waarvan er 26 een dodelijke afloop hadden. Gerekend over de laatste 10 jaar waren er per jaar 8 incidenten die zo ernstig waren dat medische zorg nodig was. De kans dat een inwoner van Florida ernstig gewond raakt bij een alligatoraanval schat de FWC op 1 op 3,1 miljoen.



De afgelopen 10 jaar ontving de FWC wel 16.000 klachten over alligators, de meeste daarvan over dieren die zich ophielden in vijvers, kanalen, stroompjes en beekjes, soms ging het om alligators in garages, zwembaden en de vijvers van golfbanen. De FWC schrijft de grote hoeveelheid meldingen toe aan de sterke bevolkingsgroei de afgelopen jaren. ‘Veel mensen zoeken een huis aan het water en recreatie op het water is populair, waardoor de kans op een conflict groter wordt’, schrijft de organisatie in een voorlichtingsfolder.