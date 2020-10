Man keel doorgesneden in voorstad Parijs, verdachte doodgeschoten

De speciale terreurafdeling van de Franse justitie is een onderzoek gestart. Dat betekent dat er zware vermoedens zijn dat het om terrorisme gaat. Een en ander speelde zich af in de plaats Eragny sur Oise, enkele tientallen kilometers van Parijs. Rond 5 uur ’s middags trof de politie de man met het mes op straat aan. Die weigerde zijn mes weg te leggen toen hem dat gevraagd werd. Hij zou zich ‘agressief en bedreigend’ gedragen hebben. Daarop schoten de agenten, waarbij de man dodelijk werd geraakt.

Leraar

In de buurt werd vervolgens het stoffelijk overschot aangetroffen van de andere man. Die was volgens bronnen bij de politie onthoofd. Volgens de eerste berichten was het slachtoffer een leraar. Over de motieven van de dader is nog niets officieels bekend. Volgens dagblad Le Parisien zou de leraar op school les hebben gegeven over vrijheid van meningsuiting en daarbij spotprenten van Mohamed hebben laten zien.