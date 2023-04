Man met bijl doodt vier kinderen op Braziliaans kinderdagverblijf

OORLOG OEKRAÏNE LIVE | Overgelo­pen Russische officier: ‘Poetin leeft in informatie­va­cuüm, gebruikt geen internet’

Volgens een Russische overloper is president Poetin zo bezorgd over mogelijke westerse afluisterpraktijken dat hij tijdens buitenlandse reizen zijn eigen communicatiebeveiliging meeneemt om te voorkomen dat zijn gesprekken uitlekken. Volg alle ontwikkelingen in ons liveblog hieronder.