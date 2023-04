Man met bijl vermoordt vier kinderen op Braziliaanse crèche: ‘Hij is gekomen om te doden’

De 25-jarige aanvaller heeft een verleden van geweld en drugs en stak zijn stiefvader in maart 2021 neer. Over zijn motief is nog niets bekendgemaakt. De twintiger handelde alleen, zei politiechef Ulisses Gabriel op een persconferentie.

De aanvaller sprong rond 09.00 uur over de muur van het terrein en liep kinderdagverblijf Cantinho Bom Pastor binnen. Op dat moment waren zo'n veertig kinderen binnen. ,,Een collega kwam aanrennen en zei: ‘Sluit de deur, sluit het raam, want er wordt ingebroken in het gebouw’’’, vertelt leidster Simone Aparecida Camargo tegen de BBC. ​​,,Eerst dachten we dat het een overval was, dus ik sloot de baby’s op in de badkamer. Toen kwam er iemand naar de deur die zei: ‘Hij is gekomen om te doden.’’