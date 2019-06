‘Man met bom’ neergeschoten in station van Zweedse stad Malmö

De precieze omstandigheden zijn voorlopig nog onduidelijk, maar de man werd door snel aanwezige agenten gemaand zich over te geven, maar bleef zich dreigend gedragen. Op getuigenbeelden is te zien hoe hij de politie probeert aan te vallen. De politie schoot vervolgens, waarbij de man gewond raakte.

Het stationsgebouw, een van de drukste in Zweden, werd na de schietpartij volledig geëvacueerd en de hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. Boven het gebouw cirkelen helikopters, en ook de ontmijningsdienst is ter plaatse om de tas en rugzak van de man te onderzoeken en te controleren of hij geen andere objecten bij zich had. Er vielen buiten de verdachte geen andere gewonden. Of het ging om een terroristische dreiging is nog niet duidelijk.