Man met explosief in bagage opgepakt op luchthaven Pennsylvania

Poolse vrouw is niet Madeleine McCann: ‘Het was altijd haar grote droom om beroemd te worden’

Het verhaal van Julia Wendell, de Poolse vrouw die op sociale media vanuit het niets beweerde Madeleine McCann te zijn, klopt niet. Dat bevestigt de politie. De familie van het 21-jarige meisje zit intussen flink in de maag met de situatie. ,,In tegenstelling tot wat zij beweert, hebben wij haar nooit in de steek gelaten.” Wat haar dan bezield heeft om zo’n wilde theorie te verspreiden? ,,Het was altijd haar grote droom om beroemd te worden.”