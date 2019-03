Man ontdekt maar liefst 45 ratelslangen onder huis

GoT-ster Emilia Clarke overleefde een hersenbloe­ding en twee zware operaties

23:08 Ze was de drakenmoeder in de immens populaire televisieserie Game of Thrones en al haar dromen leken uit te komen. Totdat Emilia Clarke op 24-jarige leeftijd in elkaar zakte in de kleedkamer van een fitnesszaal. Ze had een hersenbloeding. De Britse actrice vertelt voor het eerst over de hersenoperaties die ze onderging, hoe ze zich terug knokte, verder ging als Daenerys Targaryen en sinds vandaag een stichting is begonnen om jongeren te helpen revalideren na een hersenaandoening.