Man opent vuur in supermarkt Buffalo, meerdere mensen omgekomen

Volgens getuigen ter plaatse zou de schutter de supermarkt rond 14.30 uur plaatselijke tijd zijn binnengegaan en opende hij het vuur. Hij wordt in lokale media omschreven als een 18-jarige jongeman, gekleed in een militair uniform, die voorafgaand aan de feiten online een manifest publiceerde en zichzelf een witte supremacist noemde. Hij zou de schietpartij hebben gelivestreamd via Twitch. De autoriteiten onderzoeken of de schutter een racistisch motief had. De supermarkt staat in een buurt waar vooral zwarte Amerikanen wonen.



,,Het is alsof je een horrorfilm binnenloopt, maar alles is echt. Het is zo overweldigend’’, aldus een politieagent tegen The Buffalo News. Op de parkeerplaats voor de winkel lagen meerdere lichamen. Een van de doden is volgens de nieuwszender een voormalige politieagent, die als beveiliger bij de supermarkt werkte. Een van de getroffenen zou in kritieke toestand verkeren.