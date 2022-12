Man opgepakt na brandstichting bij poort Buckingham Palace

Duizenden toeristen in Peru uit stad vlakbij Machu Picchu geëvacu­eerd

Duizenden toeristen die waren gestrand in of nabij de Peruaanse stad Cuzco hebben de stad kunnen verlaten nadat de luchthaven daar weer was geopend. Dat heeft de Peruviaanse minister van Toerisme Luis Fernando Helguero gezegd. Hij verwacht dat uiterlijk zondag alle toeristen zijn vertrokken die daar vastzaten.

17 december