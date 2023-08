Man overleden na blikseminslag in Duitse biertuin

Update met video Dodental Maui opgelopen tot 89, OM kondigt onderzoek aan wegens ‘niet activeren sirenes’

Het dodental als gevolg van de bosbranden op het Hawaïaanse eiland Maui is opgelopen tot 93. Dat blijkt uit een nieuwe balans van de ramp die de autoriteiten in Maui zaterdagavond plaatselijke tijd bekendmaakten. De branden zijn daarmee de dodelijkste in de Verenigde Staten in meer dan honderd jaar.