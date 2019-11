Man schiet zijn vrouw en haar nieuwe vriend dood op parkeerplaats Walmart

Twee slachtoffers werden in een auto neergeschoten. Volgens getuige loste de schutte negen schoten. Toen een gewapende omstander ingreep, richtte hij zijn pistool op zichzelf.



Er waren geen medewerkers betrokken bij de schietpartij en de winkel werd niet geëvacueerd, meldt een woordvoerster van Walmart. ,,Dit was een op zichzelf staand incident", zei LeMia Jenkins.



Ter plaatse werd een pistool gevonden. Over de aanleiding van de schietpartij is op het moment nog niets bekend, maar volgens familieleden ter plaatsen kwam de schietpartij voort uit een geschil over huiselijk geweld. Direct nadat de melding van het incident binnenkwam bij de politie, gingen de nabijgelegen scholen op lockdown.



Enkele maanden geleden bracht een schutter 22 mensen om het leven in een Walmart in El Paso. Na die schietpartij, en een schietpartij in Ohio, kondigde de Amerikaanse supermarktketen aan dat klanten geen vuurwapens meer de winkel in mee mochten nemen.