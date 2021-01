Man verborg zich drie maanden lang op druk vliegveld uit angst voor coronapandemie

Afgelopen zaterdag werd Singh aangesproken door twee werknemers van United Airlines. Zij vroegen de man zich te identificeren. Singh liet zijn mondkapje zakken en toonde hen een badge van een vliegveldmedewerker. De badge was eind oktober als verloren opgegeven. Het tweetal schakelde de luchthavenpolitie in die Singh vervolgens arresteerde.

Angst

Volgens justitie heeft de man geen strafblad. Hij is werkloos en het is onduidelijk waarom hij naar Chicago vloog.

Singh kreeg een borgtocht van 1000 dollar toegewezen en wordt beschuldigd van het ongeoorloofd betreden van verboden gebied en diefstal. Hij mag ook niet meer op O’Hare komen. Rechter Susana Ortiz had het er volgens persbureau AP zichtbaar moeilijk mee dat iemand zich zolang in een beveiligd deel van het vliegveld kon begeven. ,,Dat is best schokkend. In een beveiligd deel, met een nep-ID. Een plek waar reizigers zich absoluut veilig moeten voelen.’’