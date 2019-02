Man vermoordt moeder en eet haar samen met zijn hond op

De politie van Madrid deed donderdag een van de meest lugubere vondsten ooit. Een 26-jarige man had zijn moeder vermoord, haar lichaam in hele kleine stukken gehakt en die in plastic bakjes bewaard. Samen met zijn hond was hij die bakjes een voor een aan het leegeten.

De 66-jarige María Soledad Gómez was al een maand niet door haar vriendinnen gezien of had niet op telefoontjes gereageerd. Nadat een van hen aangifte had gedaan, meldde de politie zich donderdag bij haar flatwoning in de wijk bij de stierenvechtarena Las Ventas, in Madrid. Bij wat ze daar aantroffen, moest een agent snel weer naar buiten om over te geven, aldus de krant El País.

Alberto Sánchez, de 26-jarige zoon van María Soledad, bleek zijn moeder niet alleen te hebben vermoord, maar haar lichaam grotendeels in zulke kleine stukken te hebben gehakt en gesneden dat die in kleine eetbakjes pasten. Die plastic bakjes stonden door het gehele huis verspreid. De man, die de woning met zijn moeder deelde, bekende direct dat hij zijn moeder aan het opeten was. Sommige porties gaf hij aan de hond.

De vrouw had al twaalfmaal aangifte gedaan tegen haar eigen zoon wegens mishandeling. Haar oudste zoon, die ergens anders woont, zou verschillende keren geprobeerd hebben te bemiddelen tussen de twee. Alberto woonde, zoals zo veel Spaanse twintigers, nog thuis. Hij had een koksopleiding gevolgd en werkte af en toe in restaurants in de omgeving. Maria’s echtgenoot, Alberto’s vader, is 15 jaar geleden overleden.