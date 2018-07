Man verwondt met keukenmes acht passagiers in Duitse bus

update Vic (6) zat klem in zwembadfil­ter en vecht nu voor zijn leven

17:05 De Belgische Vic (6) vecht in een Portugees ziekenhuis voor zijn leven, nadat hij op de laatste dag van zijn vakantie met zijn arm vast was komen te zitten in een onafgesloten zwembadfilter. Het jongetje ligt al vier dagen in coma.