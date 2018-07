Mandela's brieven van troost en hoop

In de 27 jaar dat Nelson Mandela vast zat, schreef hij honderden brieven vanuit de gevangenis. Ze hielden hem geestelijk op de been in een uitzichtloze situatie. De brieven, die nu gebundeld zijn, tonen hem als strijder en liefhebbende gezinsman. Vandaag is zijn honderdste geboortedag.