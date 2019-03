Mannenbolwerk Goldman Sachs wil meer vrouwen

INTERVIEW Hoe een Limburger de Britten douaneles geeft: ‘May heeft geen kennis. Heel ernstig’

18 maart Moet een simpele jongen uit Roermond de Britten nou uit gaan leggen hoe de kwestie rond de Noord-Ierse grens op te lossen is? Blijkbaar wel. Douane-expert Hans Maessen adviseert de brexit-hardliners onder de Conservatieven en zat ook al met Theresa May om de tafel. ,,May heeft geen kennis, haar ministers niet en haar adviseurs niet. Het is heel ernstig.”