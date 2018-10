Mannenparfum van Calvin Klein moet moordlustige tijger lokken

Verdachte moord Bulgaarse journalis­te in Duitsland gepakt

8:47 In Duitsland is een man aangehouden die ervan wordt verdacht afgelopen weekeinde in het noorden van Bulgarije de journaliste Viktoria Marinova te hebben verkracht en vermoord. Het Bulgaarse Openbaar Ministerie heeft laten weten dat om uitlevering wordt gevraagd van de in 1997 geboren Bulgaar Severin Krasimirov.