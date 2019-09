‘Marc Dutroux wil vervroegd vrij’

Duizenden Spaanse vrouwen proteste­ren tegen huiselijk geweld partners

20 september In de Spaanse hoofdstad Madrid zijn vrijdag duizenden vrouwen de straat op gegaan om aandacht te vragen voor huiselijk geweld tegen vrouwen. Alleen dit jaar al werden in Spanje, voor zover bekend, zeker veertig vrouwen vermoord door hun partner of ex-partner.