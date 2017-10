Marine Le Pen is ineens voor de euro

Maar nu heeft Marine Le Pen van het extreemrechtse Front National haar standpunt 180 graden gedraaid. ,,Het leven van de Fransen is op veel punten te verbeteren zonder de euro of Europa te verlaten’’, zegt ze in een interview met het rechtse weekblad Valeurs Actuelles. Het onderwijs, de veiligheid, belastingen en zelfs het invoeren van grenscontroles: Le Pen wil het allemaal aanpakken zonder dat het tot een breuk met Brussel komt.



De koerswijziging is opmerkelijk. Bij de Franse presidentsverkiezingen, in het voorjaar, hamerde Le Pen de hele campagne op een terugkeer van de Franse Franc. Ze was voorstander van een ‘Frexit’ – Frankrijk dat uit de EU stapt - en zei daarover een referendum te willen organiseren.