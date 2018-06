Marokkaanse vrouw laat pasgeboren baby verdrinken in toilet 'uit angst voor schande'

Pas twee dagen later ontdekte de familie bij toeval het drama. De vrouw had haar dode zoontje in een doek en een plastic zak verpakt, en in een kast gelegd. Haar broer, die op zoek was naar werkmateriaal, vond de zak met het lijkje. Hij stopte het in een rugzak en bracht het samen met zijn zus en zijn vader naar het politiebureau in Deurne.