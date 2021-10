Marokko bereid om aantal vluchten naar Nederland toe te staan

Het ministerie van Buitenlandse Zaken meldt op Twitter dat dat de uitkomst is van een gesprek met de Nederlandse ambassadeur Jeroen Roodenburg en het Marokkaanse ministerie van Buitenlandse Zaken.

‘Verdere details zijn nu nog niet beschikbaar, maar zullen zo spoedig mogelijk bekend worden gemaakt door de betreffende luchtvaartmaatschappijen’, aldus het ministerie van Buitenlandse Zaken op Twitter.

Sinds woensdagnacht is er een vliegverbod ingesteld tussen Marokko en Nederland, omdat het aantal coronabesmettingen in ons land snel stijgt. Het verbod, dat gisteren werd afgekondigd, geldt ook voor Duitsland en het Verenigd Koninkrijk. De Marokkaanse regering legde recent al het vliegverkeer met Rusland stil uit angst voor coronabesmettingen. De Marokkaanse luchtvaartmaatschappijen Royal Air Maroc en Air Arabia Maroc lieten eerder al op Twitter weten dat ze na woensdag 23.59 uur hun vluchten van en naar onder meer Nederland moesten opschorten.

Vakantiegangers

Luchtvaartmaatschappij Transavia bekijkt morgen met hoeveel vluchten het bedrijf in Marokko gestrande Nederlanders kan ophalen. Dan wordt vermoedelijk ook duidelijk wanneer die vluchten kunnen beginnen.

Een woordvoerster van Transavia is blij dat er een oplossing komt voor de Nederlanders in Marokko. ,,We hoorden het van de ambassade en wisten al dat er gesprekken gaande waren, maar moeten nu even de details van de afspraken afwachten.” Transavia is al bezig met het maken van plannen, maar kan daar pas uitsluitsel over geven als er meer duidelijkheid is over wat Marokko precies wil toestaan. De afgelopen week zijn ongeveer 3500 passagiers met Transavia naar Marokko gereisd.

Andere routes

Het is nog wel mogelijk om naar het land te vliegen vanuit bijvoorbeeld de Belgische luchthaven van Brussel of vanuit Frankrijk. Het ministerie van Buitenlandse Zaken raadde reizigers van en naar Marokko gisteren dan ook al aan om zo snel mogelijk een andere route te zoeken.

In verschillende Facebook-groepen wordt er druk naar manieren gezocht om toch naar huis te komen. Reizigers geven aan dat ze via België of Frankrijk toch naar Nederland kunnen komen. ‘Help! Wij zitten in Marokko vast, we zouden vandaag terugvliegen naar Nederland. Dat wordt nu via Parijs vliegen,’ zegt een van de reizigers in een groep met ruim 30.000 leden. Het is voor veel mensen die vastzitten nog onzeker of zij het geld van hun oorspronkelijke ticket terugkrijgen. Ook omboeken blijkt vaak niet mogelijk.

Oranje reisadvies

Het reisadvies voor Marokko staat op oranje en voor een klein deel zelfs op rood. Daarmee adviseert het ministerie van Buitenlandse Zaken om alleen naar Marokko te reizen wanneer het noodzakelijk is. ‘Als u toch in Marokko bent, neem dan contact op met uw luchtvaartmaatschappij over geannuleerde vluchten en mogelijkheden om uw reis via een alternatieve route af te leggen,’ zo luidt het advies online.

Sinds vandaag is in Marokko een coronapas verplicht voor binnen- en buitenlandse reizen.