Marokko getroffen door aardbeving met kracht van 6.8, lokale bronnen melden vijf doden

Over mogelijke slachtoffers is officieel nog niks bekend gemaakt. Al-Arabiya TV meldt op basis van lokale bronnen dat zeker vijf mensen dood zijn aangetroffen onder het puin van een gebouw. Op sociale media verschenen filmpjes over instortende gebouwen en mensen die in paniek de straat op rennen. Een Marokkaanse nieuwssite meldt dat ziekenhuizen in Marrakesh een “massale toestroom” van gewonden zien, maar MAP, het officiële persbureau van Marokko, heeft nog geen enkele informatie over de aardbeving gepubliceerd.