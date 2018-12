Marokko pakt verdachte van moord op twee toeristen in Atlasgebergte

De twee toeristen van 24 en 28 jaar werden gisteren dood aangetroffen in de buurt van Imlil in het Atlasgebergte, circa 55 kilometer ten zuiden van de stad Marrakesh.



De 24-jarige Deense en de Noorse toeriste zouden beiden de keel zijn doorgesneden. Volgens de media vonden Franse alpinisten de twee slachtoffers in hun tent in een afgelegen gebied in de bergen.



Het Atlasgebergte is erg hoog in de regio en vanuit Imlil maken veel toeristen bergtochten, bijvoorbeeld naar de berg Toubkal, die meer dan 4160 meter hoog is.