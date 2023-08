Marokko: temperatuur voor het eerst boven 50 graden

Bij het meteorologisch station van Agadir in het zuiden van Marokko is vrijdag een maximale temperatuur van 50,4 graden Celsius gemeten, een nieuw nationaal record. Dat heeft de Algemene Directie Meteorologie (DGM) van het land zondag meegedeeld.

Het is volgens de nationale meteorologische dienst de eerste keer dat het kwik boven de 50 graden uitstijgt in Marokko. Het vorige record werd gemeten op 13 juli in Smara, een stad in de Westelijke Sahara. De thermometer gaf er toen 49,9 graden Celsius aan.

Heel Marokko kreunt - net als meerdere delen van de wereld - sinds het begin van de zomer onder hittegolven die de temperaturen naar recordhoogtes stuwen. De voorbije dagen was het er vijf tot dertien graden warmer dan normaal. De meteorologische dienst voorspelt wel een kleine daling van de temperatuur in de komende dagen, met name in het noorden van het land.

Volgens de Europese dienst Copernicus was juli 2023 de warmste maand ooit op aarde. Het was gemiddeld 0,33 graden Celsius warmer dan in juli 2019, de maand die tot dan het record had gevestigd. Juli was ook 0,72 graad warmer dan het gemiddelde voor die maand tussen 1991 en 2020. In Marokko was het dit jaar de vierde warmste maand juli sinds 1961.

Ook zeezwater was warmer dan ooit

Ook het zeewater was in juli warmer dan ooit. De wereldwijde gemiddelde oceaantemperatuur lag ruim een halve graad boven wat gemiddeld was tussen 1991 en 2020. De Atlantische Oceaan was gemiddeld 1,05 graad warmer. ,,Deze hitterecords hebben ernstige gevolgen voor mensen en de planeet. Beide worden blootgesteld aan steeds intensere extreme gebeurtenissen die vaker voorkomen”, zegt adjunct-directeur Samantha Burgess van Copernicus.

Naast de hitterecords is er ook minder zee-ijs dan ooit in het Antarctisch gebied. Dat terwijl het daar juist winter is. Er ligt bovendien iets minder zee-ijs in het noordpoolgebied, maar bij lange na niet zo weinig als in juli 2020, toen het laatste record behaald werd.

